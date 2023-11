Brasileiros ficam de fora da quarta lista de autorização para sair da Faixa de Gaza

publicidade

A quarta lista de estrangeiros autorizados a sair da Faixa de Gaza foi divulgada neste sábado, 4, pela embaixada do Brasil na Palestina. Pelo quarto dia consecutivo, os cidadãos brasileiros não foram contemplados e devem aguardar a próxima relação.

Conforme divulgado pelas autoridades palestinas, a nova lista inclui um total de 599 cidadãos de diversas nacionalidades, incluindo 386 cidadãos dos Estados Unidos, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 da Alemanha. Enquanto isso, o grupo composto por 34 pessoas, incluindo brasileiros e familiares próximos, aguardam pela autorização para sair do enclave.

Este é o quarto comunicado de autorizações para a saída de Gaza de civis que possuem outras nacionalidades, como resultado de um acordo mediado pelo Catar, envolvendo Israel, Egito e o Hamas.

Na quarta-feira, dia 1º, a passagem de Rafah foi desbloqueada pela primeira vez desde o início do conflito. As autoridades egípcias asseguraram que os 7 mil cidadãos estrangeiros que solicitaram permissão para deixar Gaza serão liberados gradualmente, permitindo a saída de um grupo por dia.

Negociações internacionais

Em meio à espera pelas listas de pessoas autorizadas a deixar a Faixa de Gaza, membros do Governo Federal têm articulado junto com governo de Israel o repatriamento do grupo de brasileiros que está desde o mês passado em casas alugadas pelo Itamaraty em Rafah e Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, à espera de uma definição na fronteira, fechada desde o início da guerra.

Entre os apelos do governo brasileiro, estão as ligações diretas entre os dois países realizadas pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao governo de Israel e também para o Egito, na expectativa de viabilizar o quanto antes o retorno dos brasileiros.

Conforme divulgado na sexta-feira, 3, pela assessoria de imprensa da chancelaria, o governo de Israel prometeu ao Itamaraty que até a próxima quarta-feira, 8, o grupo de 34 brasileiros retidos na Faixa de Gaza deixará o território palestino. A garantia foi dada pelo ministro de Relações Exteriores de Israel Eli Cohen ao chanceler Mauro Vieira. Em conversa telefônica pela manhã, Cohen prometeu que ‘na pior das hipóteses’, o grupo deixa Gaza nessa data.