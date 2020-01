Brexit é "começo" de uma "renovação" para o Reino Unido, diz Boris Johnson

publicidade

A saída do Reino Unido da União Europeia na sexta-feira marca o "começo" de uma era de "renovação" e "mudança" para o país, afirma o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no texto do discurso que fará ao país assim que ocorrer o Brexit.

"Este não é um fim, mas um começo", aponta a mensagem do líder conservador que será transmitida às 22H00 locais (19H00 de Brasília), uma hora após o Reino Unido se tornar o primeiro país a deixar a UE.

"Chegou a hora de um novo amanhecer e a cortina se abre para um novo ato", de acordo com trechos fornecidos por Downing Street, o gabinete do primeiro-ministro. "É o momento de verdadeira renovação e mudança nacional", acrescenta o texto.

Johnson também assegura que deseja deixar no passado as divisões dentro do país desde que o Brexit foi aprovado por 52% votos no referendo de 2016. "Nosso trabalho no governo - meu trabalho - é unificar este país e nos levar adiante", dirá o primeiro-ministro.

Para marcar o Brexit, o chefe de governo reunirá seu gabinete na sexta-feira em Sunderland, no nordeste da Inglaterra.

A cidade, que registrou 61% votos a favor do Brexit em 2016, é sede da principal unidade da montadora japonesa de automóveis Nissan, cujo futuro estava ameaçado no caso de um Brexit sem negociação, o que foi evitado graças a um acordo feito por Johnson com Bruxelas.