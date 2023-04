Buenos Aires respira fumaça e cheiro de queimado devido a incêndio no Uruguai

publicidade

Buenos Aires e sua periferia ficaram nesta segunda-feira sob uma camada de fumaça e cheiro de queimado, devido a um incêndio no vizinho Uruguai.

Prédios emblemáticos, como a Casa Rosada, sede do governo argentino, e monumentos, como o Obelisco, eram difíceis de avistar a menos de 100 metros de distância.

"Nas zonas costeiras do Rio da Prata também há presença de fumaça procedente de um incêndio no sudoeste do Uruguai. Cuidado ao dirigir! A visibilidade pode ser inferior a 1 km", publicou o Serviço Meteorológico Nacional nas redes sociais.

O incêndio ocorreu no sábado, em campos do departamento uruguaio de San José, e o vento leva a fumaça para Buenos Aires, explicou ontem no Twitter a meteorologista argentina Cindy Fernández.