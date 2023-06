Canadá investiga implosão de submersível

publicidade

O Canadá abriu neste sábado uma investigação sobre a implosão do submersível Titan, cujo desaparecimento perto dos destroços do Titanic, com cinco homens a bordo, desencadeou uma operação internacional de busca e resgate.

"Nossa responsabilidade é averiguar o que ocorreu e por que, e também o que precisa mudar para reduzir as chances de que casos deste tipo se repitam", declarou a presidente da Junta de Segurança no Transporte (TSB), Kathy Fox. "Sabemos que todos querem respostas, principalmente as famílias e o público", ressaltou Kathy, em St. John's, Newfoundland. A investigação pode durar de 18 meses a dois anos.

A TSB costuma investigar acidentes aéreos, ferroviários, marítimos e em oleodutos, a fim de aumentar a segurança nos transportes. Ela não determina culpas, nem responsabilidades civis ou criminais.

A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) investiga se alguma lei foi violada na sequência de eventos que levou à morte dos aventureiros. Os investigadores devem determinar "se uma investigação completa por parte da RCMP se justifica", explicou o superintendente da província Newfoundland e Labrador, Kent Osmond.