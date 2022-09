Capital do Cazaquistão volta a ser chamada Astana

publicidade

O presidente do Cazaquistão assinou neste sábado (17) um decreto que determina a mudança de nome da capital para o antigo nome de Astana, sinal de uma ruptura com a herança do ex-presidente Nursultan Nazarbayev, cujo nome inspirou a cidade ser chamada Nursultan em 2019. O site da presidência informa que Kasym-Jomart Tokayev assinou a lei de emendas constitucionais, que também aumenta de cinco para sete anos, sem possibilidade de reeleição, o mandato de chefe de Estado do Cazaquistão.

Na sexta-feira, o Parlamento aprovou as duas mudanças. Nazarbayev, de 82 anos, que governou a ex-república soviética de forma autoritária de sua independência em 1991 até 2019, se beneficiou durante anos de um culto à personalidade no país.

Mas o novo presidente Kasym-Jomart Tokayev, de 69 anos, se distanciou progressivamente da herança de Nazarbayev, com a aprovação de reformas e distante do influente clã do ex-presidente. A mudança ficou mais evidente desde os distúrbios violentos que afetaram o Cazaquistão em janeiro, cujas causas permanecem misteriosas.