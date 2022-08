Centenas de pessoas comparecem ao funeral da filha de nacionalista russo

publicidade

Centenas de pessoas compareceram nesta terça-feira (23) em Moscou ao funeral de Daria Dugina, filha de um importante intelectual ultranacionalista russo, assassinada em um atentado com bomba, uma ação que a Rússia atribui à Ucrânia. Kiev nega qualquer responsabilidade na morte de Dugina e rebate a acusação russa.

Alexander Dugin, um defensor da invasão da Ucrânia que afirma ser próximo ao presidente russo Vladimir Putin, poderia ser o alvo do ataque que matou sua filha de 29 anos. O funeral acontece em um salão do centro Ostankino TV de Moscou, onde uma foto de Dugina foi posicionada diante do caixão aberto. Dugin e sua esposa sentaram ao lado do caixão da filha.

"Ela morreu pelo povo, pela Rússia, no front. O front é aqui", afirmou Dugin no início da cerimônia. Dugina morreu no sábado na explosão de uma bomba instalada em seu veículo quando dirigia por uma avenida a 40 quilômetros de Moscou. A Rússia acusou os serviços de inteligência ucranianos pelo ataque, o que o governo da Ucrânia nega.

Dugin, de 60 anos, se tornou conhecido nos anos 1990, durante o caos intelectual que surgiu após a dissolução da União Soviética. Ele havia sido um dissidente anticomunista nos últimos anos da URSS. O intelectual de longa barba e ar de profeta afirma ter influência ideológica sobre Putin.

O chefe de Estado russo se tornou cada vez mais hostil em relação ao Ocidente e muitos consideram que Dugin tem alguma responsabilidade na mudança. Alguns analistas o chamam de "Rasputin de Putin ou "cérebro de Putin".

Vladimir Putin nunca o apoiou publicamente, mas na segunda-feira o Kremlin divulgou uma mensagem de pêsames do presidente, na qual denunciou o "crime vil" que matou Dugina. Daria Dugina também era uma figura com grande presença em canais de televisão pró-Kremlin, como Russia Today e Tsargrad.