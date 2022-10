Centenas de pessoas marcham em homenagem ao ditador Mussolini pelo centenário da "Marcha sobre Roma"

publicidade

Centenas de nostálgicos do ditador Benito Mussolini desfilaram em sua cidade natal de Predappio neste domingo para comemorar os 100 anos da "Marcha sobre Roma", que marcou a ascensão ao poder dos fascistas na Itália. Cerca de 2.000 pessoas, segundo estimativas oficiais, se reuniram nesta pequena cidade da Emilia-Romagna, no norte da Itália, onde o ditador também está enterrado.

O túmulo de Mussolini tornou-se um local de peregrinação e é visitado todos os anos por dezenas de milhares de visitantes. Neste domingo, alguns de seus apoiadores expressaram seu apoio ao novo governo liderado pela líder de extrema-direita Giorgia Meloni, que ajudou a criar o partido Irmãos da Itália há 10 anos. O partido político tem raízes neofascistas.

No entanto, durante seu primeiro discurso ao parlamento esta semana, a nova primeira-ministra disse que nunca sentiu "qualquer simpatia ou proximidade com regimes antidemocráticos (...), incluindo o fascismo". Embora a lei italiana proíba a apologia do fascismo, raramente é aplicada.