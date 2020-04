Cerca de 3,5 mil funcionários da saúde estão infectados com Covid-19 na Turquia

publicidade

Cerca de 3,5 mil funcionários da saúde se infectaram com o novo coronavírus na Turquia e 24 deles morreram, afirmou a União de Médicos da Turquia (TTB) nesta quarta-feira. Segundo um comunicado da TTB, um total de 3.474 profissionais da saúde foram afetados pela Covid-19, dos quais 1.307 eram médicos.

A epidemia de COVID-19 causou mais de 2,2 mil mortes na Turquia entre os 95 mil casos registrados, quase metade em Istambul, segundo o último relatório oficial publicado na noite de terça-feira. Segundo a TTB, a maioria da equipe de saúde infectada trabalha na capital, a maior cidade da Turquia, com cerca de 16 milhões de habitantes.

A partir de quinta-feira, será imposto um confinamento obrigatório de quatro dias nas 31 maiores cidades do país para combater a propagação do novo coronavírus. Um confinamento obrigatório já foi imposto nas 31 principais cidades turcas aos fins de semana, mas como esta quinta-feira é um dia festivo na Turquia, as autoridades decidiram ampliar a proibição de saída.

O confinamento durante os fins de semana teve início em 11 de abril. Os maiores de 65 anos, pacientes em estado grave e os menores de 20 anos já estão submetidos a um confinamento obrigatório há várias semanas.

