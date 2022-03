Chanceler alemão faz apelo para que Putin retire tropas da Ucrânia

publicidade

O chanceler alemão Olaf Scholz fez um apelo nesta quarta-feira para que o presidente russo Vladimir Putin retire as tropas da Ucrânia. "O povo ucraniano está sofrendo", afirmou durante coletiva de imprensa em Berlim ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Ele ainda afirmou que está conversando com o presidente francês Emmanuel Macron e com o líder chinês Xi Jinping para encontrar uma solução para a guerra da Ucrânia. "É muito claro que uma solução militar para esse conflito não faz sentido e buscamos uma saída diplomática."

Sobre a dependência energética da Alemanha em relação à Rússia, o chanceler afirmou que o país pretende diversificar o supremimento de gás.

Justin trudeau anunciou uma ajuda de 50 milhões de dólares para enviar equipamentos militares para a Ucrânia, além de 3 milhões de dólares para conter a desinformação. "Estamos garantindo que todo o necessário seja enviado aos ucranianos neste momento difícil". Para ele, Putin representa uma "ameaça à democracia em todo o mundo".

Em meio à guerra, Trudeau afirmou que o Canadá e Alemanha estão colaborando para apoiar o povo ucraniano e seu governo, além disso a Otan segue adotando sanções muito severas aos oligarcas russos.

Veja Também