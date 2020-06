Charges da esposa de Kim Jong-un irritam Coreia do Norte

publicidade

A indignação de Pyongyang em Seul é alimentada por charges "sujas e ofensivas" contra a mulher do líder norte-coreano, Kim Jong-un - disse o embaixador russo na Coreia do Norte, Alexandre Matsegora, à agência de notícias pública TASS.

Nas últimas semanas, o regime norte-coreano multiplicou os ataques verbais a Seul, criticando, principalmente, a propaganda enviada por dissidentes norte-coreanos que vivem no Sul. Folhetos são enviados por eles em balões para o norte.

Isso causou um crescente atrito, e a Coreia do Norte deu um passo adiante. Em meados de junho, destruiu o escritório de ligação aberto em setembro de 2018, ameaçando adotar retaliação militar. O local simbolizava a distensão na península.

As charges enviadas em 31 de maio constituem "uma forma particularmente repugnante de propaganda contra a esposa do líder norte-coreano, Kim Jong-un", Ri Sol-ju, o que provocou a "grave indignação" da Coreia do Norte, disse o embaixador russo à TASS. Esses desenhos foram "a gota d'água" para Pyongyang, acrescentou.

As relações intercoreanas se deterioraram no ano passado, após o fracasso da segunda reunião entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em fevereiro de 2019, em Hanói.

Na mesma entrevista, Matsegora negou os rumores de que Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, seja uma potencial herdeira do regime desde que, há semana, tornou-se o pilar da estratégia norte-coreana de ruptura com o vizinho ao Sul.

"Ninguém ousa se chamar 'número dois' naquele país. Existe apenas um 'número um' (...). Acho que se eu perguntasse à camarada Kim Yo-jong se ela se considera 'número dois', ela responderia categoricamente que não". acrescentou o diplomata.