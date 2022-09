Charles III é proclamado novo rei do Reino Unido

publicidade

Charles III foi oficialmente proclamado neste sábado (10) o novo rei do Reino Unido. Ele sucede a rainha Elizabeth II, que morreu nessa quinta, no castelo escocês de Balmoral. O rei assinou o juramento que confirmou a sua proclamação, no Palácio de St. James, em Londres. Embora o herdeiro tenha sucedido sua mãe automaticamente após a morte dela, este é o evento tradicional em que o poder político britânico o reconhece como soberano.

O cerimonial Conselho de Adesão proclamou o até pouco tempo príncipe Charles como o novo monarca. Em seguida, os participantes disseram: "Deus salve o rei". Estão presentes figuras políticas e sociais do Reino Unido. Como membros do Conselho Privado - uma herança do passado que atualmente é sobretudo simbólico - também estão presentes Camilla, a rainha consorte, e o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, primaz da Igreja Anglicana. O evento foi televisionado pela primeira vez na história, segundo a CNN.

Em seu discurso, Charles III lembrou o reinado de sua mãe. "O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, sua dedicação e sua devoção. Estou ciente desta grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades da soberania que agora me passaram. Ao assumir essas responsabilidades, me esforçarei para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas ilhas e dos reinos e territórios da Commonwealth em todo o mundo", destacou.

"No cumprimento da pesada tarefa que me foi confiada e à qual agora dedico o que me resta da minha vida, peço a orientação e a ajuda de Deus Todo-Poderoso", encerrou o monarca. O dia do funeral da rainha Elizabeth II foi declarado feriado nacional.

Após a cerimônia, a proclamação foi lida ao público de uma varanda do palácio Saint-James e em outros pontos de referência em Londres. Depois, os membros do Parlamento - deputados e lordes - jurarão fidelidade ao monarca e expressarão suas condolências.

À tarde, Charles III voltará a receber Truss e os principais membros do seu executivo, recentemente nomeados na terça-feira.

Futuro complicado

Nenhum soberano britânico esperou tanto tempo para assumir o trono e Charles III terá que esperar um pouco mais pela cerimônia de coroação, cuja data ninguém pensa ainda: sua própria mãe esperou mais de um ano para se tornar rainha.

Os retratos de Charles cobriam todas as primeiras páginas da imprensa neste sábado.

"Deus Salve o Rei", era a manchete do Times. Vários jornais acrescentaram uma frase do novo monarca: "Vou me esforçar para servir com lealdade, respeito e amor". O The Sun publicou uma foto de mãe e filho com as palavras: "Para minha mãe amorosa, obrigado".

Após a enorme popularidade de Elizabeth II, a ascensão de Charles III abre um período delicado para uma monarquia que enfrenta múltiplos desafios: desde o desejo de alguns países da Commonwealth de se distanciar até as críticas ao seu passado colonial e escravista.

Além disso, o Reino Unido enfrenta sua pior crise econômica em 40 anos e viu quatro primeiros-ministros passarem em seis anos. As divisões correm por todo o país sobre o Brexit e sobre os desejos de independência na Escócia e na Irlanda do Norte.

Mas, aplaudido por milhares de pessoas em sua chegada ao palácio na sexta-feira, o novo rei pode estar começando a conquistar o coração de alguns britânicos.

"Perda de um ícone"

Ao mesmo tempo, na Escócia, sua capital Edimburgo se prepara para as primeiras homenagens públicas ao caixão da rainha Elizabeth II, que morreu enquanto passava o verão lá.

"Ela é a única rainha que já conhecemos", disse à AFP Jason Viloria, administrador americano de 45 anos cujo filho estuda em Edimburgo. "Para nós, é a perda de um ícone", de "uma figura histórica".

No domingo, o caixão da rainha será transferido do Castelo de Balmoral para o Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo, a residência oficial dos monarcas na Escócia, e um dia depois para a vizinha Catedral de St. Giles.

A sua última viagem a Londres está marcada para terça-feira de avião para vários dias de homenagem pública e um funeral de Estado, em data a definir, na Abadia de Westminster com dignitários de todo o mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Veja fotos da proclamação de Charles III