Chefe da diplomacia dos EUA faz visita surpresa a Bagdá, anuncia governo iraquiano

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma visita surpresa ao Iraque neste domingo (5) e se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano, em meio a preocupações com uma escalada do conflito entre Israel e o Hamas.

No âmbito de sua viagem pelo Oriente Médio, Blinken foi a Bagdá para se encontrar com o primeiro-ministro, Mohamed Shia al Sudani, anunciou seu gabinete.

A informação não foi divulgada antes por motivos de segurança, uma vez que as bases americanas no Iraque têm sido alvo de vários ataques desde o início do conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas.

Washington acusa o Irã de estar envolvido, indiretamente, nesses ataques que também visaram as tropas dos Estados Unidos na vizinha Síria.

A maioria desses ataques foi reivindicada por um grupo chamado "Resistência Islâmica no Iraque" através de canais no Telegram afiliados a facções iraquianas próximas ao Irã.

De acordo com números do Pentágono na sexta-feira, entre 17 de outubro e 3 de novembro, ocorreram cerca de 17 ataques no Iraque e 12 na Síria.

Cerca de 2.500 soldados americanos estão mobilizados no Iraque, com o objetivo de assessorar seus pares iraquianos na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico.

Al Sudani condenou os ataques e afirmou que foram abertas "investigações" sobre o assunto. Em várias ocasiões, o primeiro-ministro iraquiano se manifestou a favor de um cessar-fogo na Faixa de Gaza e qualificou como "genocídio" as operações militares de Israel no território palestino. O Iraque não reconhece o Estado de Israel e o governo iraquiano é próximo do Irã, que apoia o Hamas.

Antony Blinken está realizando uma viagem pelo Oriente Médio que o levou a Israel na sexta-feira e à Jordânia no sábado, onde participou de uma reunião ministerial com cinco de seus homólogos árabes. Também se encontrou com o rei Abdullah II da Jordânia.

No domingo de manhã, visitou Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e depois fez uma parada na ilha de Chipre para se encontrar com o chefe de Estado cipriota. O encontro ocorreu no avião.