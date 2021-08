Chefe da diplomacia europeia considera impossível evacuar todos os afegãos de Cabul em agosto

publicidade

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou "impossível" evacuar todos os colaboradores afegãos até 31 de agosto e lamentou que as medidas de segurança adotadas pelos Estados Unidos no aeroporto de Cabul dificultam a operação. Ele concedeu uma entrevista para a AFP neste sábado (21). "O problema é o acesso ao aeroporto. As medidas de controle e de segurança americanas são muito fortes. Nós reclamamos. Pedimos para que sejam mais flexíveis. Não conseguimos que deixem nossos colaboradores passar", afirmou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estabeleceu 31 de agosto como prazo para completar a retirada das tropas do Afeganistão, mas alertou que pode se prolongar para continuar a evacuação. O Exército americano controla atualmente o aeroporto de Cabul e coordena as operações de controle do tráfego aéreo.

"Pelo o que sei, até o momento, os americanos não disseram que vão ficar depois de 31 de agosto, mas poderiam mudar de opinião", disse Borrell. "Querem evacuar 60.000 pessoas entre agora e o final deste mês. É matematicamente impossível", acrescentou.

O chefe da diplomacia europeia visitou neste sábado, junto aos máximos dirigentes da UE, a base militar de Torrejón de Ardoz (nordeste de Madri), onde foi instalado um centro de recepção de funcionários afegãos do bloco em Cabul. O ex-chanceler espanhol afirmou que 150 dos 400 afegãos que trabalhavam para a UE já foram evacuados. "Estou ciente de que é muito insuficiente", acrescentou. "Os aviões se vão enquanto as pessoas continuam na pista".