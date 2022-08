Chefe de polícia do Japão pede demissão após assassinato de Abe

publicidade

O diretor da Agência Nacional de Polícia do Japão anunciou nesta quinta-feira sua renúncia ao cargo, após uma investigação sobre a segurança do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em 8 de julho durante um evento eleitoral. "Decidimos reorganizar equipe e começar de novo com nossas tarefas de segurança. Por isso apresentei minha demissão à Comissão Nacional de Segurança Pública hoje", disse Itaru Nakamura.

Ele fez o anúncio durante uma entrevista coletiva que revelou as conclusões de uma comissão de inquérito sobre as falhas na segurança do ex-primeiro-ministro. "Ao analisar e refletir sobre o incidente, decidimos começar de novo e renovar nosso sistema de segurança", acrescentou Nakamura.

Abe foi assassinado em 8 de julho durante um evento eleitoral na região de Nara. O autor do crime foi detido no local e a polícia acredita que ele atacou Abe por acreditar que o político estava ligado à Igreja da Unificação.

Abe era o político mais famoso e o primeiro-ministro que permaneceu mais tempo no cargo no Japão, mas sua segurança era mínima quando ele discursava em uma rua de Nara. A polícia da região admitiu falhas "inegáveis" na segurança do ex-chefe de Governo.