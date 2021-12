Chile aplicará a quarta dose da vacina contra covid-19 a partir de fevereiro

publicidade

O Chile aplicará uma quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir de fevereiro, começando pelos grupos mais vulneráveis, anunciou o presidente, Sebastián Piñera, nesta quinta-feira. "No mês de fevereiro, ou quando for necessário, começaremos a vacinação com a quarta dose, porque a primeira preocupação e prioridade é proteger a saúde e a vida de nossos compatriotas", disse Piñera durante um ato para comemorar o primeiro ano do lançamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Chile.

Piñera informou que a quarta dose será administrada primeiro aos grupos mais vulneráveis, como profissionais de saúde, idosos e doentes crônicos, e depois para o restante da população. "E uma boa notícia: já garantimos as vacinas necessárias para a quarta dose", disse ele.

Anteriormente, o ministro da Saúde, Enrique Paris, explicou que a decisão de colocar a quarta dose foi tomada com base em estudos que "mostram que há uma queda na taxa de anticorpos" contidos nas vacinas e que combatem a Covid-19, seis meses após a última dose ter sido injetada. "Se não tem anticorpos, há uma possibilidade maior de adoecer. Foi demonstrado que uma terceira dose, não estamos falando da quarta, melhora a resposta imunológica à nova cepa ômicron", disse Paris.

Até o momento, o Chile - com cerca de 19,2 milhões de habitantes - registrou 1.796.232 infectados e 38.954 óbitos pela doença. No último dia, foram registradas 1.504 novas infecções e 54 mortes. Nas últimas duas semanas, houve queda de 33% nos casos novos, em meio ao início do verão.

Em um ano, o Chile recebeu mais de 48 milhões de doses das vacinas Pfizer-BioNTech (17.863.950), AstraZeneca (4.030.900), Sinovac (25.660.876) e CanSino (575.908). O país tem mais de 16,5 milhões de pessoas vacinadas com o esquema completo (duas doses), o que representa 86,7% da população. Em 6 de dezembro, começou a vacinar crianças a partir dos três anos.

Veja Também