Chile inclui estrangeiros irregulares em plano de vacinação contra Covid-19

As autoridades de saúde do Chile apontarma nesta quinta-feira, que a imunização contra o coronavírus inclui estrangeiros irregulares que estejam no país, em meio às críticas geradas pela alteração no protocolo para evitar o "turismo de vacinas" A subsecretária de Saúde, Paula Daza, explicou que "todas as pessoas que estiverem no Chile em diferentes situações de residência – pessoas que estão em processo de tirar o visto ou de normalização – e que vivem no Chile, têm direito à vacina".

"O que não queremos é que isso se transforme em um turismo de vacina", acrescentou a autoridade de saúde, repetindo um conceito definido por um programa de televisão no Peru. Na quarta-feira, após a divulgação no Chile de uma reportagem de uma rede de televisão peruana que explicava que por cerca de mil dólares seria possível viajar ao Chile, hospedar-se e receber a vacina gratuitamente, o governo anunciou a alteração do critério de imunização para estrangeiros.

Desde 3 de fevereiro, o Chile vacinou com ao menos uma dose quase 1,4 milhão de pessoas. A meta do governo é vacinar cinco milhões de pessoas antes do final de março e chegar a 15 dos quase 19 milhões de habitantes do país até o final de junho.

