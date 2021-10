China anuncia novos compromissos climáticos antes da COP26

publicidade

Primeira colocada na emissão mundial de gases de efeito estufa, a China entregou oficialmente, nesta quinta-feira, seus novos compromissos climáticos – anunciou a ONU, a três dias do início da COP26, conferência crucial contra o aquecimento global.

Em sua nova "Contribuição Determinada em Nível Nacional (NDC, na sigla em inglês)", Pequim se compromete a alcançar seu pico de emissões "antes de 2030", e a neutralidade de carbono, "antes de 2060". Estas metas se mantêm dentro do que já havia sido antecipado pelo presidente Xi Jinping.

Apresentadas no site da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), estas novas contribuições preveem reduzir a intensidade de carbono (emissões de CO2 em relação ao PIB) em mais de 65% em relação a 2005.

Em sua NDC anterior, a China se comprometia a reduzir sua intensidade de carbono entre 60% e 65%, até 2030, e a conseguir seu pico de carbono "por volta de 2030".

Em sua nova contribuição, Pequim lembra que os países desenvolvidos devem "assumir suas responsabilidades históricas e continuar liderando, com clareza, a redução de emissões".

A nova NDC da China, país que emite mais de 25% dos gases do efeito estufa do mundo, era muito esperada às vésperas da COP26, que começa no domingo (31) em Glasgow, na Escócia.