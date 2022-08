China anuncia que organizou novos exercícios militares ao redor de Taiwan

publicidade

A China anunciou nesta segunda-feira que organizou novos exercícios militares ao redor de Taiwan, ilha que recebe atualmente uma visita de congressistas americanos. "Em 15 de agosto, o Comando do Leste do Exército Popular de Libertação da China organizou uma patrulha de preparação para o combate conjunto de serviços múltiplos e exercícios de combate no mar e no espaço aéreo ao redor de Taiwan", afirma um comunicado militara chinês.

A visita de dois dias dos cinco legisladores dos Estados Unidos, que não havia sido anunciada de maneira antecipada, acontece pouco depois de Pequim organizar manobras militares com navios, mísseis e aviões de combate nas águas e no céu ao redor de Taiwan, uma ilha de governo autônomo que a China reivindica.

"Trata-se de uma dissuasão solene contra Estados Unidos e Taiwan por continuarem a fazer truques políticos e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan", afirmou Shi Yi, porta-voz do Comando do Leste do exército chinês, em um comunicado, no qual prometeu defender a soberania nacional.

A delegação de cinco membros do Congresso americano, liderada pelo senador Ed Markey, de Massachusetts, tinha reunião programada com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e um banquete no ministério das Relações Exteriores. A visita tem como principais temas o comércio, a segurança regional e a mudança climática, segundo a embaixada de fato de Washington em Taipé.

O ministério taiwanês das Relações Exteriores elogiou a visita como um novo sinal de amizade entre Taipé e Washington, "que não tem medo das ameaças e da intimidação da China". O governo taiwanês acusa Pequim de usar a visita de Pelosi como desculpa para executar os exercícios que permitiram ao país treinar uma invasão. O Partido Comunista da China nunca governou Taiwan, mas afirma que usará a força, se necessário, para retomar a ilha.