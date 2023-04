China aplica sanções por viagem da presidente de Taiwan aos EUA

publicidade

A China decidiu retaliar pela reunião do presidente da Câmara dos Estados Unidos com a presidente de Taiwan

Tsai Ing-wen anunciando sanções nesta sexta-feira contra a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan e outras organizações, aumentando as tensões com a democracia autogovernada da ilha, que Pequim reivindica como parte de seu território.

O presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, conversou na quarta-feira com a presidente Tsai Ing-wen na biblioteca Reagan em Simi Valley, Califórnia, desafiando as advertências chinesas. McCarthy juntou-se a uma série crescente de legisladores estrangeiros que se encontraram com Tsai em uma demonstração de apoio a Taiwan diante da intimidação chinesa.

O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou que a biblioteca Reagan e o Hudson Institute, um think tank de Washington, sofreram sanções por "fornecer uma plataforma e conveniência para as atividades separatistas de Taiwan". Ele disse que as instituições chinesas foram proibidas de ter qualquer cooperação ou contato com eles.

Além disso, o órgão também citou Sarah May Stern, presidente do conselho de administração do Hudson Institute; John P. Walters, diretor do instituto; John Heubusch, ex-diretor executivo da Fundação Reagan, e Joanne M. Drake, administradora-chefe da fundação. Eles foram impedidos de visitar a China e que quaisquer propriedades ou ativos financeiros pertencentes a eles na China seriam congelados.

As relações entre EUA e China caíram para o nível mais baixo em décadas devido a disputas sobre o status de Taiwan, que se separou da China em 1949 após uma guerra civil, bem como segurança, tecnologia e tratamento de Pequim a Hong Kong e minorias étnicas muçulmanas.

O Partido Comunista que governa o continente diz que Taiwan está destinado a se reunir com a China, à força se necessário, e não tem o direito de conduzir relações exteriores. O governo do presidente Xi Jinping diz que o contato com autoridades estrangeiras encorajará os taiwaneses que desejam a independência formal, um passo que Pequim diz que levaria à guerra.