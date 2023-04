China: Quem questiona nossa soberania sobre Taiwan "brinca com fogo", diz ministro

publicidade

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, reafirmou em discurso nesta sexta-feira, 21, que Taiwan "é parte inalienável do território da China". Segundo ele, o retorno da ilha ao país foi uma parte integral da ordem internacional no pós-Segunda Guerra e ela nunca será entregue. "Nós nunca desistiremos frente a qualquer um que deseje lançar movimentações contra a soberania e a segurança da China", ressaltou. "Qualquer um que brincar com fogo sobre o tema de Taiwan ateará fogo contra si mesmo."

As declarações foram dadas durante discurso no Fórum Lanting, nesta sexta-feira. O ministro também defendeu a "modernização no estilo da China". Ele disse que Pequim busca trabalhar junto com todos, a fim de "promover a modernização com suas próprias características e criar um melhor amanhã para o mundo".

