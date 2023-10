China se diz preocupada com escalada da violência e pede criação de Estado palestino

publicidade

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que o país está "profundamente preocupado" com a atual escalada de tensões e violência entre Palestina e Israel. "A recorrência do conflito mostra mais uma vez que a paralisação prolongada do processo de paz não pode continuar", afirmou o ministério.

E reforçaram as autoridades: "A saída fundamental do conflito reside na implementação da solução de dois Estados e no estabelecimento de um Estado independente da Palestina."

O Ministério das Relações Exteriores da China ainda disse que continuará trabalhando com a comunidade internacional para encontrar uma maneira de trazer a paz e instou a comunidade a agir com maior urgência e ajudar a "facilitar a rápida retomada das negociações de paz entre a Palestina e Israel".

