Ciclone Bulbul deixa 20 mortos na Índia e litoral de Bangladesh

Vinte pessoas morreram e mais de dois milhões passaram a noite amontoadas em abrigos contra tempestades, quando o ciclone Bulbul atingiu as costas da Índia e Bangladesh, disseram as autoridades neste domingo. O ciclone atingiu ventos de até 120 quilômetros por hora no final do sábado, levando ao fechamento de portos e aeroportos nos dois países.

Dez pessoas morreram no estado indiano de Bengala Ocidental, informou o Press Trust da Índia, e outras duas pessoas morreram no estado próximo de Odisha. Em Bangladesh, oito morreram - cinco por queda de árvores - e pelo menos 20 ficaram feridas.

Cinco outras pessoas estão desaparecidas depois que um barco de pesca afundou devido ao mau tempo no rio Meghna, disse o administrador do distrito, Masud Alam Siddiqui. O ciclone também danificou cerca de 4 mil casas, principalmente de barro e estanho, afirmou o secretário de gerenciamento de desastres, Shah Kamal. As autoridades disseram que o ciclone estava enfraquecendo quando se deslocou para o interior.