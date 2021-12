Cidades ao redor do mundo cancelam festas de Réveillon por avanço da Covid-19

publicidade

A alta no número de casos da Covid-19 e a propagação da nova variante ômicron fez diversas cidades ao redor do mundo anunciarem o cancelamento de suas tradicionais e famosas festas de Ano Novo. Na Itália, a Prefeitura de Roma cancelou o tradicional concerto de Ano Novo no Circo Máximo, para evitar aglomerações em um momento de recrudescimento da pandemia. Além da capital italiana, Veneza, Pádua e Treviso, além de adiar eventos culturais, também proibiram a queima de fogos de artifício.

Turim, por sua vez, cancelou o tradicional mercado de Natal. Outras regiões e províncias também anunciaram restrições como Florença, Bolonha, Campânia, Lazio, Vêneto e Emília-Romagna. Já no Reino Unido, o famoso show de Ano Novo nas margens do Tâmisa, em Londres, não acontecerá. Na França, por sua vez, as festividades foram canceladas em Paris, incluindo a programada para a Champs-Elysées em 31 de dezembro.

Ainda na Europa, a capital portuguesa, assim como as cidades de Nazaré, Porto, Braga e Albufeira, também anularam as comemorações, temendo uma quinta onda da emergência sanitária. Já na Holanda, a capital Amsterdã vetou seu show de fogos e as celebrações públicas, de acordo com a prefeitura local. Além disso, os cidadãos não foram autorizados a usar fogos de artifícios em festas privadas.

Na cidade alemã de Berlim, além dos festejos terem sido cancelados, as comemorações privadas devem ser limitadas a 10 pessoas. Em Frankfurt e Munique também estão vetados os eventos. Segundo o chanceler Olaf Scholz, "não é o momento de fazer festa e celebrar com muita gente".

Tóquio, no Japão, abriu mão da famosa e tradicional contagem regressiva no distrito de Shibuya, na tentativa de evitar aglomerações no local, tendo em vista que as festividades anteriores reuniam cerca de 100 mil pessoas.

A capital japonesa ainda determinou que toda a região seja patrulhada e o consumo de bebidas alcóolicas seja banido entre 21h e 3h (horário local). Em Nova Déli, na Índia, todos os eventos coletivos e celebrações de Natal e Ano Novo foram proibidos. A agência municipal de gestão de desastres da capital indiana anunciou a decisão em decorrência do avanço da variante ômicron da Covid-19.

A proibição afeta todas as iniciativas culturais, religiosas, sociais, políticas ou de entretenimento. Até o momento, outras cidades famosas por suas festas de fim de ano, como Nova York, Cidade do Cabo, Melbourne, Bangcoc, Dubai, Las Vegas, Sydney e Taipei, ainda não cancelaram seus eventos.