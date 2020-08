Colômbia e Israel anunciam entrada em vigor de Tratado de Livre Comércio

publicidade

Colômbia e Israel anunciaram, nesta segunda-feira, a entrada em vigor de um Acordo de Livre Comércio (TLC) voltado para o intercâmbio de mineração e produtos energéticos, agrícolas e de defesa e tecnologia de inteligência.

"É com grande emoção que participamos deste dia (...) para dar mais um passo em nossa política externa, em nossa política comercial com um Estado amigo", disse o presidente da Colômbia, Iván Duque, em videoconferência conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

O TLC entre os dois países, cujas negociações começaram em 2012 e terminaram em 2015, exclui tarifas sobre carvão e café, principais produtos exportados pela Colômbia para Israel. O pacto comercial permitirá o intercâmbio de serviços e investimentos em segurança cibernética e inteligência artificial. A Colômbia tem 16 acordos comerciais em vigor com 62 países.