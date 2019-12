Colisão entre caminhão e van deixa 14 mortos no Paquistão

publicidade

Ao menos 14 pessoas morreram em um acidente nesta sexta-feira entre uma caminhão que transportava gasolina contrabandeada e uma van no sudoeste do Paquistão. A van pegou fogo após a colisão, que aconteceu em Qila Saifullah, a 200 km da cidade de Quetta, capital da província de Baluchistão.



Até o momento 14 cadáveres foram recuperados. De acordo com fontes policiais, o caminhão transportava combustível de contrabando procedente do Irã. O Paquistão registra níveis recordes de acidentes de trânsito, consequência do péssimo estado das rodovias, da falta de manutenção dos veículos e da imprudência dos motoristas.