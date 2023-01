Começa cessar-fogo anunciado pela Rússia na Ucrânia

publicidade

Teve início o cessar-fogo temporário decretado unilateralmente pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, a partir das 9h (6h em Brasília), ante o ceticismo de Kiev.

Nos termos desta trégua, anunciada na véspera, as tropas russas baixarão as armas até as 21h (18h em Brasília) de sábado.

Putin anunciou um cessar-fogo depois que o patriarca da Igreja ortodoxa russa, Cirilo, pediu a suspensão dos combates pelo Natal ortodoxo, que é celebrado no sábado. "Levando-se em consideração o chamado de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa a ordenar um regime de cessar-fogo ao longo de toda linha de contato entre os lados na Ucrânia", afirmou Putin, conforme comunicado divulgado pelo Kremlin.

Veja Também

O anúncio de Putin foi recebido com ceticismo pelas autoridades ucranianas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou que é uma "desculpa para conter o avanço" das tropas de Kiev na região do Donbass e levar "equipamentos, munições e aproximar os homens das nossas posições".