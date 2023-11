Conheça o trajeto que o grupo fará até chegar ao Brasil

publicidade

Os brasileiros que saíram de Gaza neste Domingo, 12, retornarão ao Brasil em mais um voo da Operação Voltando em Paz, do Governo Federal. Depois de atravessarem a passagem de Rafah a pé (entre a faixa de Gaza e o Egito), o grupo de 32 pessoas embarcou em um ônibus para a cidade do Cairo, a capital do país, de onde deve decolar um avião VC-2 (Embraer 190), cedido pela Presidência da República. O Voo está marcado para às 11h50 (horário local) desta segunda-feira, 13, segundo informações do Governo Federal.

A aeronave deve realizar três paradas técnicas: Roma, na Itália; Las Palmas, na Espanha e na Base Aérea do Recife (BARF). A previsão de chegada da aeronave na Base Aérea de Brasília é às 23h30 (horário local) da segunda-feira.