Conservadores britânicos escolhem os dois finalistas para suceder o primeiro-ministro Boris Johnson

Os deputados conservadores britânicos irão escolher nesta quarta-feira (20) os dois candidatos finalistas para suceder o primeiro-ministro Boris Johnson. Nas próximas semanas, um deles será escolhido como novo líder e chefe de governo.

Após quatro rodadas sucessivas de nocautes, três candidatos permaneceram na disputa na terça-feira: o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak com 118 votos, a ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt com 92 e a atual ministra das Relações Exteriores Liz Truss com 86.

A votação final acontecerá à tarde, após a última aparição de Johnson na Câmara dos Comuns para responder às perguntas semanais ao primeiro-ministro antes do recesso de verão do Parlamento, que em seu retorno das férias rerá um novo chefe de governo. Os dois finalistas serão anunciados às 11 horas do horário de Brasília.

Apesar de não ter começado como favorito, Sunak, um britânico de avós indianos, foi rapidamente consolidando seu apoio e sua passagem para a batalha final estava praticamente garantida, enquanto a corrida para enfrentá-lo contra as bases conservadoras se estreitava.

Após a dramática renúncia de Johnson em 7 de julho como líder do Partido Conservador a longa corrida interna para substituí-lo começou na semana passada. Inicialmente, os 358 deputados conservadores votaram em sucessivas rodadas de eliminação.