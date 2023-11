Cooperação militar entre Rússia e China é "cada vez mais importante", afirma Putin

publicidade

A cooperação militar entre Rússia e China é "cada vez mais importante", disse nesta quarta-feira (8) o presidente russo, Vladimir Putin, garantindo que os dois países não buscam criar uma aliança semelhante à da Guerra Fria.

"Nossos contatos na esfera militar e técnico-militar são cada vez mais importantes", disse Putin, que recebeu em Moscou o general chinês Zhang Yuxia, vice-presidente da comissão militar central.

"Rússia e China não estão construindo uma aliança militar ao estilo da Guerra Fria", acrescentou, aludindo implicitamente aos receios ocidentais.

Os países ocidentais interpretaram a cooperação entre os dois Estados como um sinal de alerta e querem evitar que a China forneça um apoio significativo à Rússia na sua ofensiva na Ucrânia.

Nesta quarta-feira, o G7 pediu a Pequim para "não ajudar" Moscou neste conflito. O presidente russo acredita que a Otan busca "ultrapassar o seu marco geográfico" e que Washington tenta "criar novas alianças" na Ásia.

"Vemos tudo isso e, com os nossos amigos, reagimos com calma, de forma equilibrada, fortalecendo as nossas capacidades de defesa", disse.

Moscou e Pequim mantêm laços ainda mais fortes desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, que a China se recusou a condenar.

Vladimir Putin visitou a China em outubro, na sua primeira viagem a uma grande potência mundial desde que as suas forças atacaram a Ucrânia há quase dois anos.