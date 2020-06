Coreia do Norte explode escritório de ligação com o Sul

publicidade

A Coreia do Norte destruiu o escritório que mantinha em conjunto com a Coreia do Sul nesta terça-feira (16). A informação foi divulgada pelo Ministério da Unificação e confirma as ameaças feitas por Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, de que o escritório poderia entrar em "colapso completo".

O escritório, localizado na cidade fronteiriça de Kaesong, foi aberto em 2018 e abrigava funcionários dos dois países. A tensão entre as Coreias aumentou nos últimos dias após ativistas opositores enviarem panfletos contra o governo norte-coreano.

Recentemente, o regime de Kim Jong-un - que nos últimos meses vem fazendo poucas aparições públicas -, tem endurecido a postura com relação a Estados Unidos e Coreia do Sul, após o fracasso da cúpula sobre desnuclearização, realizada em Hanói.