Coreia do Norte lança míssil não identificado no Mar do Japão

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou neste domingo (25, data local) que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado no Mar do Japão, pouco depois de um porta-aviões dos Estados Unidos chegar àquela região para realizar manobras

O lançamento ocorre em meio a relatos de que Pyongyang estaria se preparando para lançar um míssil balístico a partir de um submarino. A guarda costeira do Japão confirmou o possível lançamento de um míssil, citando informações do Ministério da Defesa de Tóquio, e pediu às embarcações naquela região que se mantenham atentas.

A TV pública do Japão afirmou que o objeto parecia ter caído fora da zona de exclusão econômica do Japão. Neste sábado, o porta-aviões USS Ronald Reagan, de propulsão nuclear, e navios do mesmo grupo de ataque atracaram no porto de Busan, no sul, como parte de um esforço de Seul para intensificar a cooperação militar com Washington. O USS Reagan fará exercícios conjuntos neste mês perto da costa leste sul-coreana.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul são aliados históricos e já realizaram inúmeras manobras militares conjuntas, que definem como defensivas, mas Pyongyang as considera testes para uma invasão.

