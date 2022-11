Coreia do Norte promete resposta militar "firme" às manobras dos EUA e Coreia do Sul

publicidade

A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira (7, noite de domingo no Brasil) que responderá às manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul com ações militares "sustentadas, firmes e avassaladoras", segundo a agência de notícias oficial norte-coreana.

O alerta ocorre no contexto de uma série de testes de mísseis realizados por Pyongyang nas últimas semanas, incluindo o lançamento de quatro mísseis balísticos no sábado, dias depois que os Estados Unidos e a Coreia do Sul concluíram os maiores exercícios militares de suas forças aéreas já feitos.

