Coreia do Norte testa quatro mísseis estratégicos de cruzeiro

A Coreia do Norte lançou quatro mísseis estratégicos de cruzeiro, informou a agência estatal norte-coreana nesta sexta-feira (24, noite de quinta em Brasília), acrescentando que os testes tinham como objetivo "demonstrar" a "força" do país asiático.

É o mais recente de uma série de lançamentos provocativos de mísseis por Pyongyang, levantando temores de um possível teste nuclear, que seria o primeiro desde 2017.

Os quatro mísseis Hwasal-2 foram lançados da cidade de Kim Chaek (parte centro-leste do país) no mar do Japão, disse a agência de notícias oficial KCNA.

Os mísseis viajaram 2.000 quilômetros antes de atingir "precisamente" seu alvo, acrescentou. "A comissão militar central do Partido dos Trabalhadores da Coreia expressou grande satisfação com os resultados desses lançamentos", completou.

De acordo com a KCNA, "os lançamentos demonstraram novamente a posição militar das forças de combate nuclear" norte-coreanas "capazes de responder a forças hostis".