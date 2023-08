Correísta Luisa González lidera intenções de voto para presidenciais no Equador

publicidade

A correísta Luisa González lidera as intenções de voto para a eleição presidencial do próximo domingo no Equador (20), de acordo com duas pesquisas recentes, cujos resultados foram divulgados nesta quarta-feira (16).

González, do partido socialista Revolución Ciudadana (Revolução Cidadã) - do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) -, lidera a pesquisa da Cedatos com 24% das intenções de voto e a da Comunicaliza, com 24,9%. Ambas as empresas são autorizadas a realizar estas análises pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

De acordo com a Cedatos, o ex-jornalista e ex-deputado Fernando Villavicencio (centro), que foi morto a tiros por um mercenário colombiano há uma semana, ao sair de um comício em Quito, ficou em segundo lugar, com 12,5%.

O terceiro lugar é ocupado pelo direitista Jan Topic, com 12,2%. Em julho, o candidato, que prometeu uma postura rígida contra o crime no país, não figurava no topo da pesquisa, mas subiu significativamente neste mês após o assassinato de Villavicencio.

Já em quarto, aparece o líder indígena da esquerda, Yaku Pérez, com 8,1%, seguido do ex-vice-presidente de direita Otto Sonnenholzner (5,1%) e os outros três candidatos, de acordo com a pesquisa realizada entre 7 e 9 de agosto, e que possui margem de erro de 3,1%.

Antes do assassinato de Villavicencio, outra análise da Cedatos dava 26,6% para González, 13,2% para Villavicencio, 12,5% para Pérez, 7,5% para Sonnenholzner, 6% para o centro-direitista Xavier Hervas e 4,4% para Topic.

Villavicencio, um ferrenho opositor do correísmo, foi assassinado no dia 9 de agosto em meio a uma onda de violência provocada pelo tráfico de drogas, que nos últimos anos elevou a taxa de homicídios para o recorde de 26 por 100 mil habitantes em 2022, quase o dobro do registrado no ano anterior.

Segundo a pesquisa da Comunicaliza, Topic está em segundo nas intenções de voto com 21,7%, à frente de Villavicencio (14,5%), Sonnenholzner (8,2%) e Pérez (5,8%). Os dados correspondem a um levantamento feito entre 11 e 12 de agosto e têm margem de erro de 1,62%.

O partido de centro Construye, de Villavicencio, nomeou o jornalista Christian Zurita como substituto do candidato presidencial assassinado.