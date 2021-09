Covid-19 foi principal causa de morte em grávidas no México e Colômbia em 2021, afirma Opas

publicidade

A Covid-19 foi a principal causa de morte materna no México e Colômbia este ano, informou nesta quarta-feira (8) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), ao alertar sobre o impacto da pandemia entre as mulheres grávidas nas Américas.

"A maioria dos países da nossa região já registrou mais casos e mortes (por coronavírus) entre mulheres grávidas neste ano do que em todo 2020", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne, em coletiva de imprensa.

Ela destacou que o risco apresentado é especialmente alto no México, Argentina e Brasil, países que somam metade de todas as mortes por Covid-19 entre grávidas na região. "No México e Colômbia, a Covid-19 se tornou a principal causa de morte materna em 2021", alertou Etienne.

Segundo dados da Opas, escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 270.000 mulheres grávidas se infectaram com Covid-19 nas Américas desde o início da pandemia em março de 2020. Entre elas, mais de 2.600 (1% das infectadas) morreram por causa do vírus.