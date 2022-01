Covid-19: Moderna prevê ter dados sobre vacina para crianças de 2 a 5 anos em março

publicidade

A Moderna, farmacêutica norte-americana que desenvolveu uma das vacinas contra a Covid-19 atualmente em uso nos EUA e em outros países, disse esperar ter dados sobre os testes de seu imunizante com crianças de 2 a 5 anos em março. Se os dados forem promissores, a Moderna poderá entrar com pedido de autorização para aplicar a vacina em crianças menores.

A Moderna disse ainda que está avaliando uma dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos. No começo de dezembro, a empresa decidiu avaliar o potencial de doses menores para atender parâmetros regulatórios de imunogenicidade em crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos em seguidos testes clínicos.

O Brasil está prestes a iniciar a vacinação de crianças de cinco a 11 anos. Nesta quinta-feira, o País recebeu o primeiro lote de imunizantes da Pfizer. São 1,2 milhão de doses, que deverão ser distribuídas a partir desta sexta-feira. A região que receberá o maior percentual de doses será o Sudeste, com 39,18% do total. O estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, terá 20,73% dos imunizantes.

