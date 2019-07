Criança brasileira desaparece em rio na fronteira dos EUA e México

publicidade

Uma criança brasileira de dois anos está desaparecida no Rio Grande, fronteira dos EUA e México, desde segunda-feira. As informações foram divulgadas pela Agência Alfandegária e de Proteção de Fronteira dos EUA (CBP, na sigla em inglês).

De acordo com a CBP, os agentes detiveram uma mulher haitiana logo após ela atravessar o rio, que os informou que havia perdido a filha de origem brasileira durante a travessia.

"Sempre que uma criança é perdida, é um evento trágico", afirmou o chefe de patrulha da cidade Del Rio, no Texas, Raul L. Ortiz, em comunicado. "Eu não posso imaginar a angústia que os pais desta menina devem estar sentindo e espero que nossos esforços de busca compensem com um resultado positivo."

As equipes procuraram pela menina durante toda a noite de segunda-feira. As buscas com botes, equipes de mergulho e veículos remotos submersíveis ainda estão em andamento. A reportagem do R7 aguarda um posicionamento do Itamaraty.