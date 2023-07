Croácia cede portos para exportação de grãos da Ucrânia

publicidade

Os governos de Ucrânia e Croácia concordaram com a possibilidade de usar alguns portos croatas no Rio Danúbio e no Mar Adriático para a exportação de grãos ucranianos. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, o acordo foi fechado nesta segunda após conversas com o chanceler croata, Gordan Radman, que esteve em Kiev.

As exportações de grãos ucranianos são cruciais para a estabilização dos preços dos alimentos em vários países do mundo. A Ucrânia é um dos maiores produtores globais. Ataques aéreos russos destruíram cerca de 180 mil toneladas de grãos nos últimos nove dias, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

Conflito em tensão

Ao menos quatro pessoas morreram e 43 ficaram feridas em um ataque russo nesta segunda-feira contra um prédio residencial na cidade de Kryvyi Rig, na região central da Ucrânia, anunciou o ministro do Interior. "Os russos atacaram a cidade com dois mísseis: um deles destruiu um edifício residencial, do quarto ao nono andar", escreveu o ministro Ihor Klymenko no Telegram.

Quatro pessoas faleceram e 43 ficaram feridas, confirmou Klymenko em um novo balanço, acrescentando que três moradores foram socorridos e 30 foram evacuados do local. Segundo o governador da região de Dnipro, Sergei Lyssak, uma criança de 10 anos está entre os mortos.

