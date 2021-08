Decretado toque de recolher em Kosovo devido ao aumento de infecções por Covid

publicidade

O governo de Kosovo decretou neste domingo(29) um toque de recolher a partir de segunda-feira e adiou o início do ano letivo, diante de um aumento significativo no número de pessoas infectadas por Covid-19.

"A partir de 30 de agosto (segunda-feira), o toque de recolher entrará em vigor das 22h às 05h (horário local)", disse o governo em um comunicado.

O número de novos casos diários de coronavírus aumentou em agosto, de algumas centenas no início do mês para cerca de 2.000, já no final.

Kosovo, país com cerca de 1,8 milhão de habitantes, registrou quase 140.000 casos desde o início da pandemia e cerca de 2.500 mortes. Um quarto da população foi vacinada. O governo também decidiu adiar o início do ano letivo por duas semanas, previsto para 1º de setembro.

Veja Também