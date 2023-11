Delegados da PF anunciam suspensão de atividades reivindicando reestruturação de carreiras

publicidade

Delegados da Polícia Federal (PF) anunciam, nesta terça-feira, 14, suspensão de atividades reivindicando a reestruturação das carreiras da corporação. A paralisação está marcada para esta quinta, 16 - Dia do Policial Federal. Os policiais se dizem inconformados com o que classificam de “desrespeito” do governo Lula ante uma antiga reivindicação da categoria.

"Em plena crise da segurança pública, com o fortalecimento e a ampliação do domínio territorial por milícias, facções e narcotraficantes, o governo hesita em reestruturar e valorizar a Polícia Federal, assinando timidamente o decreto da GLO, um paliativo feito às pressas", avalia a delegada Tânia Prado, presidente da Federação Nacional dos Delegados da PF. “Milícias coagem em plena luz do dia até mesmo órgãos públicos com a cobrança de taxa semanal”, afirma Tânia.

Em outubro, quando foi realizado o primeiro ato no chamado “Dia D”, os policiais se manifestaram nas superintendências regionais e outras unidades da PF, inclusive em Brasília, onde cerca de 200 agentes, delegados e servidores se concentraram em frente à sede da instituição.

O planejamento

Nesta quinta, 16, os federais marcaram um protesto mais encorpado e desafiador. Em Brasília, está prevista uma manifestação em frente à sede da PF. Depois, eles pretendem se deslocar para a área em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao lado do Palácio do Planalto.

A mobilização também conta desde o início da semana com inserções na TV, rádio e outdoor e irão até sexta, 17. Eles apontam "falta de compromisso" do governo com a proposta de valorização das carreiras. Entidades de classe também alegam "desrespeito" e "descaso" por parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As reivindicações

"O que estamos vendo, no entanto, é um descaso do Ministério da Gestão e da Inovação com a direção da PF e com o Ministério da Justiça. A proposta já está com eles há meses e todas as reuniões são proteladas. É preciso acabar com esse desrespeito com os servidores da Polícia Federal e com a própria Direção da PF", assinala nota subscrita por entidades de policiais federais.

A expectativa é que no próximo dia 28 ocorra uma reunião entre o Ministério da Gestão e da Inovação, a PF, entidades de classe e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. No dia seguinte, os policiais e servidores administrativos da PF vão participar de uma sessão solene na Câmara dos Deputados alusiva ao dia da Polícia Federal, onde também será realizado um ato a favor da reestruturação das carreiras.