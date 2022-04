Deputado britânico é suspenso por suspeita de ver vídeos pornôs em sessão legislativa

publicidade

O deputado britânico Neil Parish foi suspenso nesta sexta-feira (29) de sua bancada do Partido Conservador, à espera do resultado de uma investigação interna por ter visto um vídeo pornográfico em seu celular durante um debate na Câmara dos Comuns.

Essa decisão encerra vários dias de especulações sobre a identidade do legislador investigado, que finalmente decidiu revelar que a pessoa no centro da polêmica era ele mesmo, anunciou um porta-voz dos "tories" no Parlamento.

Parish, de 65 anos, "foi suspenso do grupo conservador, à espera das conclusões da investigação", disse o porta-voz Chris Heaton-Harris.

A investigação foi aberta depois que o jornal Daily Mirror informou que uma integrante do governo de Boris Johnson falou desse incidente na terça-feira (26) à noite, durante uma reunião de parlamentares conservadores.

De acordo com esse depoimento, um deputado, que não foi identificado, sentado ao seu lado, assistia a um vídeo pornográfico durante um debate parlamentar há alguns meses. A sessão falava sobre machismo no Parlamento britânico.

"Essa atitude é totalmente inaceitável", disse um dos responsáveis por questões disciplinares dos conservadores, que exigiu que "medidas sejam tomadas".

Outro jornal, o Sunday Times, revelou no domingo (24) que três ministros e dois deputados opositores são investigados por "mau comportamento do tipo sexual", uma fórmula que abrange atos de assédio sexual, voyeurismo e agressões sexuais.

Os investigados constam em uma lista de 56 deputados denunciados para um escritório especializado no registro dessas denúncias, aberto no auge do movimento Me Too.