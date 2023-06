Desenhos das crianças colombianas resgatadas lembram o cachorro Wilson, ainda desaparecido

publicidade

As Forças Militares colombianas divulgaram em seu Twitter oficial, imagens de desenhos que as crianças indígenas resgatadas na última sexta-feira fizeram para mostrar seus salvadores, a floresta em que se perderam e o pastor belga Wilson, que ajudou nas buscas e está desaparecido.

Os desenhos foram feitas por Lesly e Soleiny, de 13 e 9 anos, e os oficiais do exército ficaram felizes em recebê-las. Os militares também reforçaram que a operação 'Esperança', montada para encontrar os menores, só acabará realmente quando Wilson for recuperado. A equipe está tentando rastrear as pegadas do animal.

Mientras nuestro Comandante #GeneralGiraldo, visitaba y recibía reporte del avance de salud de los pequeños que se recuperan en el @HOMILCOL, y les entregaba algunos detalles; Lesly y Soleiny le entregaron unos dibujos hechos por ellas para él amigo de Wilson. (1) pic.twitter.com/fsU0ZBb2os — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 12, 2023

Os quatro irmãos resgatados, após 40 dias difíceis na selva amazônica, ainda estão se recuperando em um hospital em Bogotá, na Colômbia. As autoridades locais estão acompanhando o quadro de saúde das crianças de perto. Recentemente, o presidente do país, Gustavo Petro, foi com sua filha visitar os sobreviventes.

