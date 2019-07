Deslizamento de terra deixa 20 mortos na China

publicidade

O número de mortos no deslizamento de terra em uma aldeia do Sudoeste da China subiu para 20 nesta sexta-feira, e 25 pessoas permanecem desaparecidas, informou a imprensa local. As equipes de resgate encontraram vários corpos, incluindo os de duas crianças e de uma mulher com seu bebê, três dias após o desastre na província montanhosa de Guizhou.



Os socorristas conseguiram retirar onze pessoas com vida da lama. O deslizamento ocorreu na noite de terça-feira, em uma aldeia satélite da cidade de Liupanshui, a 2,3 mil quilômetros de Pequim. No total, 21 casas foram soterradas, em uma área onde cinquenta pessoas residem, informaram as autoridades locais.



A televisão pública CCTV revelou que o deslizamento varreu tudo em seu caminho por cerca de 500 metros de declive. Avalanches são frequentes em áreas rurais e montanhosas da China, especialmente durante períodos de chuvas fortes. Em agosto de 2017, pelo menos 30 pessoas morreram em dois deslizamentos diferentes na mesma província de Guizhou.