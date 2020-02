Deslizamento de terra isola 500 turistas no Canadá

publicidade

Cerca de 500 turistas ficaram presos em uma estação de esqui no oeste do Canadá neste domingo, depois que um deslizamento de terra cortou o acesso à complexo de lazer, informou a imprensa local. Fortes chuvas fizeram com que lama e detritos caíssem de uma encosta bloqueando cerca de um quilômetros do único caminho para o resort nas montanhas de Sasquatch, informou o ministério da província da Colúmbia Britânica.



Segundo as autoridades, a limpeza da estrada pode levar de cinco a seis dias. Por conta do incidente, pediram aos moradores que fiquem em suas casas enquanto as operações de retirada dos detritos são realizadas. "Estamos basicamente à mercê da mãe natureza", disse Shelby Lim, gerente do resort à emissora de televisão CBC.



Lim acrescentou que a eletricidade foi cortada no hotel, localizado a cerca de 160 quilômetros ao leste de Vancouver, mas que eles tinham geradores de emergência. Ele também informou que os hóspedes poderiam deixar o local de helicóptero por 150 dólares por pessoa. Cerca de 100 pessoas já haviam usado ou pretendian utilizar o serviço de helicóptero para sair, informou a CBC.