Dez mortos em acidente de ônibus com alpinistas no noroeste do Irã

publicidade

Dez pessoas morreram quando o ônibus que as transportava capotou em uma área montanhosa no noroeste do Irã, anunciou neste sábado um veículo de comunicação oficial.

O acidente ocorreu na sexta-feira perto da cidade de Varzaghan, na província oriental do Azerbaijão, disse à agência Irna o porta-voz do serviço de emergência provincial, Vahid Shadinia.

O ônibus, no qual viajava um grupo de alpinistas, dirigia-se para uma localidade turística desta região montanhosa quando capotou por causa ainda indeterminada e caiu ladeira abaixo, explicou o responsável.

Oito pessoas ficaram feridas, das quais três ainda estavam hospitalizadas na unidade de terapia intensiva neste sábado.

Apesar das boas condições da sua rede rodoviária, o Irã tem uma das taxas de mortalidade rodoviária mais altas do mundo.

"Se os cintos de segurança tivessem sido colocados, o número de mortos teria sido menor", lamentou Shadinia, especificando que o motorista estava entre os mortos.