Diálogo sobre acordo nuclear com Irã terá uma "pausa" devido a "fatores externos"

As negociações sobre o acordo nuclear com o Irã em Viena, a capital austríaca, foram interrompidas para uma "pausa" nesta sexta-feira, segundo o chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell.

"Uma pausa nas conversas de Viena é necessária, devido a fatores externos", disse Borrell, que é o líder formal das negociações, em sua conta no Twitter. Borrell acrescentou, porém, que "um texto final" sobre o acordo "está praticamente pronto e na mesa".

A pause in #ViennaTalks is needed, due to external factors.



A final text is essentially ready and on the table.



As coordinator, I will, with my team, continue to be in touch with all #JCPOA participants and the U.S. to overcome the current situation and to close the agreement.