Diretor-geral da OMS chega à cidade síria de Aleppo, castigada pelo terremoto

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, chegou neste sábado à cidade síria de Aleppo, fortemente atingida pelo terremoto que devastou várias regiões da Síria e da vizinha Turquia. A visita acontece cinco dias depois do devastador terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria.

Ao chegar, Tedros disse que viajava com "em torno de 37 toneladas métricas de suprimentos médicos de emergência".

"Estamos muito felizes por podermos vir com os suprimentos", declarou à imprensa no aeroporto de Aleppo. "Este é o primeiro suprimento que estamos enviando", completou.

Ele acrescentou que a OMS continuará prestando serviços médicos de emergência e fornecerá mais suprimentos básicos necessários para a "gestão de traumas". "Amanhã haverá outra rodada com mais de 30 toneladas métricas", completou.

O diretor-geral manifestou sua preocupação com as consequências do terremoto, especialmente a interrupção dos serviços. "As pessoas estão expostas a doenças diarreicas... e a outros problemas de saúde, especialmente problemas de saúde mental", frisou.

Desde o terremoto de segunda-feira (6), equipes de resgate e voluntários lutam contra o tempo e com poucos meios para encontrar sobreviventes sob os escombros de concreto de prédios desabados.

Sua visita "é importante para verificar os danos causados pelo terremoto e a escassez de insumos médicos e de remédios nos hospitais", afirmou o ministro sírio da Saúde, Hassan al-Ghabach.

