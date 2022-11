Dois prédios residenciais de Kiev são atingidos por mísseis russos

publicidade

Dois prédios residenciais na capital ucraniana foram atingidos por mísseis nesta terça-feira (15), disse o prefeito de Kiev, depois que sirenes de alerta antiaéreas soaram em todas as regiões do país.

"Há um ataque à capital. De acordo com informações preliminares, dois edifícios residenciais foram atingidos no distrito de Pechersk. Vários mísseis foram derrubados pelo sistema de defesa aérea de Kiev. Mais detalhes serão dados mais tarde", disse o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, em nota publicada nas redes sociais.

O chefe adjunto da Presidência da Ucrânia, Kirilo Tymoshenko, disse em nota online que os mísseis foram disparados pela Rússia. O funcionário divulgou um vídeo do que parece ser o local dos ataques, mostrando um grande incêndio em um prédio de cinco andares da era soviética.

"O perigo não passou. Fiquem nos abrigos", acrescentou.

O chefe de gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, disse que o ataque foi uma resposta ao discurso do presidente Volodimir Zelensky no G20, durante o qual ele pediu maior pressão sobre o Kremlin para acabar com a invasão.

"Alguém pensa seriamente que o Kremlin realmente quer paz? O que ele quer é obediência. Mas no final das contas, os terroristas sempre perdem", disse Yermak.

Nas últimas semanas, as forças russas atacaram infraestruturas de energia em várias partes da Ucrânia e lançaram mísseis e drones na capital Kiev.

