Egito: mega tempestade de areia mata quatro pessoas

publicidade

Uma grande tempestade de areia matou quatro pessoas e deixou mais quatro feridas nessa quinta-feira, no Egito. O fenômeno aconteceu na região do Cairo, capital do país. Pessoas publicaram nas redes sociais vídeos e fotos de estruturas sendo derrubadas e da areia cobrindo partes da cidade.

Segundo o jornal The National News, uma das vítimas morreu dentro do carro, após um outdoor publicitário desabar sobre o veículo em que estava. Os relatórios da policiais informaram que uma menininha foi esmagada por outro painel de publicidade em, uma cidade próxima de Cairo. Um homem foi atingido por uma palmeira na província do Delta do Nilo, não resistindo ao impacto.

بداية العاصفة و جوة العاصفة #العاصفة_الترابية pic.twitter.com/3NcCukiP1p — Shireef Al Mahdi (@ShireefAlMahdi) June 1, 2023

Na cidade de Suez, no Mar Vermelho, um jovem morreu após se desequilibrar na varanda do próprio quarto enquanto observava a tempestade de areia. O painel de publicidade que caiu no Cairo ficava em uma passarela que ligava as duas margens do Nilo.

A polícia local precisou desviar o tráfego causando congestionamento em grande parte do centro da cidade por horas. Dois portos no Mar Vermelho também precisaram ser fechados. Ainda segundo as autoridades, os ventos ultrapassavam 4 metros de altura.

Tempestades de areia conhecidas como "Khamasin" são comuns no Egito durante a primavera e o início do verão, mas não nessa magnitude. As pessoas que viviam na região afetada foram aconselhadas a evitar o contato direto com a luz solar, pelo aumento de temperaturas que vêm com as tempestades de areia, e a utilizar máscaras ao saírem de casa.

Veja Também