Em discurso no Congresso dos EUA, Zelensky faz apelo por ajuda militar e é ovacionado

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um discurso aos congressistas americanos nesta quarta-feira. Em sua fala, mais uma vez fez um apelo para a criação de uma zona de exclusão aérea no território ucraniano. Ele também pediu ajuda militar e mais sanções contra a Rússia.

"Estamos pedindo uma resposta para esse terror russo. Será que isso é muito? Pedir que a Rússia pare de aterrorizar os nossos cidadãos livres", apontou. "Eu tenho um sonho, eu tenho a necessidade de defender os nossos céus", disse em referência ao histórico discurso de Martin Luther King.

“Biden, o senhor é o líder de uma grande nação e eu desejo que seja o líder do mundo. Isso significa ser o líder da paz. (...) Hoje os EUA não estão ajudando apenas a Ucrânia, mas o mundo, para tentar manter a Justiça na história."

Zelensky afirmou que as guerras do passado fizeram com que organizações de proteção fossem criadas, "porém elas não funcionam". O presidente exibiu um vídeo em que apareceram várias cenas da destruição russa na Ucrânia.

"Os ucranianos serão livres, eles serão capazes de preservar a nossa democracia. A Rússia atentou contra nossos valores humanos básicos, contra nossa liberdade de escolha sobre o futuro." Ele completou ressaltando a preservação da democracia dos EUA e os heróis nacionais americanos. "Lembrem-se de Pearl Harbor e do 11 de setembro", disse.

Zelensky está sendo convidado por vários países para fazer discursos sobre a situação da guerra na Ucrânia. Na última terça-feira, ele falou ao Parlamento do Canadá e revelou que 97 crianças ucranianas morreram desde o início do conflito.

O líder também fez um discurso ao Parlamento britânico no dia 8 de março, em que prometeu "lutar até o fim" e fez referência ao famoso discurso de Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, em 1940.